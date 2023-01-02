Андрей Бочкарев: В ТПУ «Печатники» создают комфортные рабочие места для персонала БКЛ метро

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Свыше 300 рабочих мест для сотрудников восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро будет создано в объединенном здании эксплуатационного персонала (ОЗЭП) в составе транспортно-пересадочного узла «Печатники». Об этом в понедельник, 2 января, сообщил заместитель Мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Всего в шестиэтажном здании ОЗЭП создано 250 удобных помещений для работников различных служб метрополитена — электромеханической, эскалаторной, связи, информационных технологий и других, — отметил он.

Заммэра уточнил, что на каждом этаже предусмотрены раздевалки для персонала и комнаты приема пищи. В подземном этаже здания расположены технические помещения, в частности водомерный узел и насосная станция.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов в свою очередь добавил, что через второй вестибюль будет обеспечен выход на Шоссейную улицу и к остановкам автобусов и электробусов.

В конце прошлого года стало известно о завершении укладки рельсового полотна на всех станционных комплексах восточного участка БКЛ метро. Бочкарев уточнил, что специалисты также завершили устройство верхнего строения пути в зоне путевого развития, расположенной за станцией «Кленовый бульвар».