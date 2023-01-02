Прогнозист Губина предсказала вспышку психических и онкологических заболеваний после 2023 года

Фото: Документальный фильм Диагноз: жизнь

В 2024 и 2025 годах люди столкнутся со вспышкой психических и онкологических заболеваний из-за событий в наступившем году. Об этом заявила профессионал по работе с родовыми программами и личный консультант владельцев крупного бизнеса Ксения Губина.

— Большое количество людей почувствует в наступившем году отток энергии, и, как следствие, различные заболевания. Именно с этим будут связаны различные новые пандемии, которые ждут нас в 2024 и 2025 годах, — сказала она.

В качестве главной причины катаклизма на планете Губина отмечает сместившуюся на пять-шесть градусов ось Земли. Это в свою очередь повлияло на энергетику планеты, сообщает портал dni.ru.

Политики и СМИ в разных странах активно делятся своими прогнозами на 2023 год. Кто-то предрекает нарастание напряженности во всем мире, а кто-то надеется, что грядущий год окажется спокойнее минувшего. «Вечерняя Москва» собрала самые интересные и яркие прогнозы на 2023 год.

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