Великобритания объявила конкурс на избавление от российской переработки урана

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Правительство Великобритании начало принимать заявки от желающих освоить вторую часть средств из государственного фонда развития ядерной энергетики. Сообщение об этом опубликовано на сайте британского кабинета министров.

— Этот инвестиционный пакет укрепит энергетическую безопасность Великобритании, обеспечит доступ к безопасным поставкам топлива, произведенного в Великобритании, для нужд атомного флота Великобритании сегодня и завтра, — заявил замминистра по вопросам энергетики и климата Грэм Стюарт.

По его словам, такая инициатива устранит влияние России, создав при этом больше рабочих мест в Соединенном Королевстве. На данном этапе РФ принадлежит около 20 процентов мировых мощностей по переработке урана и 40 процентов мощностей по обогащению, цитирует сообщение РБК.

До этого таблоид The Daily Mail написал, что с самого начала 2023 года премьер-министр Великобритании Риши Сунак столкнулся с рядом серьезных проблем. В частности, в Соединенном Королевстве бастуют железнодорожники из-за кризиса, ходят разговоры и о возможных протестах медсестер и персонала скорой помощи.