Великобритания объявила конкурс на избавление от российской переработки урана
Правительство Великобритании начало принимать заявки от желающих освоить вторую часть средств из государственного фонда развития ядерной энергетики. Сообщение об этом опубликовано на сайте британского кабинета министров.
— Этот инвестиционный пакет укрепит энергетическую безопасность Великобритании, обеспечит доступ к безопасным поставкам топлива, произведенного в Великобритании, для нужд атомного флота Великобритании сегодня и завтра, — заявил замминистра по вопросам энергетики и климата Грэм Стюарт.
По его словам, такая инициатива устранит влияние России, создав при этом больше рабочих мест в Соединенном Королевстве. На данном этапе РФ принадлежит около 20 процентов мировых мощностей по переработке урана и 40 процентов мощностей по обогащению, цитирует сообщение РБК.
До этого таблоид The Daily Mail написал, что с самого начала 2023 года премьер-министр Великобритании Риши Сунак столкнулся с рядом серьезных проблем. В частности, в Соединенном Королевстве бастуют железнодорожники из-за кризиса, ходят разговоры и о возможных протестах медсестер и персонала скорой помощи.