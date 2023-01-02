50 центров информирования по переселению для участников программы реновации открылось в 2022 году

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В прошлом году открылось 50 центров информирования по переселению по программе реновации. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— В планах на 2023 год — открытие более 40 информационных центров на первых этажах новостроек, — отметил он.

Как уточняется, с их помощью в 2022 году свыше 85 тысяч человек смогли переехать в новые дома, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В конце года стало известно, что в программу реновации были включены еще 16 столичных районов. Как уточняется, девять тысяч жителей добавленных районов уже начали переселяться в новые дома. В общей сложности реализация программы реновации проходит в 122 районах города.

Также москвичи получили более 550 тысяч уведомлений с помощью суперсервиса «Помощь при переезде в рамках программы реновации». Как уточняется, такой услугой воспользовались около 3,5 тысячи. В частности, они записались на осмотр квартиры, заключение договора, к нотариусу, а также загрузили необходимые документы онлайн.