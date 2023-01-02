Воздушную тревогу объявили сразу в трех областях Украины

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Воздушная тревога объявлена днем в трех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения в понедельник, 2 января.

Сирены звучат в Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях, а также на подконтрольной Украине части Херсонской области, сообщает ТАСС.

До этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в украинской столице повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Также глава города добавил, что в Киеве обесточены некоторые объекты теплоснабжения. При этом водоснабжение в городе осуществляется в штатном режиме.

Ночью 2 января в нескольких украинских регионах, включая столичный, прозвучали сирены воздушной тревоги. Оповещение производилось в Киевской, Харьковской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Взрывы прогремели в Киеве и Днепропетровске.

Воздушные удары по объектам инфраструктуры Украины начали проводиться с 10 октября. В этот день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности России спустя два дня после взрыва на Крымском мосту.