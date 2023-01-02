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«Желтый» уровень опасности продлили в Москве до 4 января из-за гололедицы

Евгений Белоусов

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Погода в Москве
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«Желтый» уровень опасности продлили в Москве до 4 января из-за гололедицы
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

«Желтый» уровень опасности погоды продлен в Москве до среды, 4 января, из-за гололедицы. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

— Желтый — погода потенциально опасна. Прочие опасности. Гололедица. Период предупреждения — до 12:00 4 января, — говорится на сайте Гидрометцентра.

Первые два дня 2023 года выдались рекордно теплыми, однако затем в город придут холода. Но и они продержатся недолго. О погоде в столице в январские каникулы «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов. По его словам, погода будет «дерганой» и переменчивой.

До этого стало известно, что декабрь 2022 года в столице побил рекорд этого же периода 1981 года, когда в городе выпало 117 миллиметров осадков. Новый же рекорд составил 129 миллиметров.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил россиян об увеличении количества оттепелей. По его словам, их число будет расти каждые 10 лет из-за большого потепления климата.

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