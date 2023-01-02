Американский политик Янг предупредил Запад о коллапсе после поражения на Украине

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Западному империализму придет конец в результате поражения США и всего НАТО от российской армии на Украине. Такое заявление сделал в понедельник, 2 января, американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.

— США, НАТО и марионеточное нацистское правительство Украины потерпят решительное поражение на поле боя, а санкции Вашингтона отразятся против нас так сильно, что вся наша экономика потерпит коллапс. Идеальный шторм, — написал он у себя в Twitter.

По мнению Янга, в этот же момент произойдет обвал доллара.

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Политолог Юрий Светов рассказал «ВМ», чего добивается НАТО, продолжая поставки оружия Украине. По его мнению, победа Украины в конфликте необходима США и НАТО только для ослабления России. Эксперт считает, что заявления генсека НАТО Столтенберга о необходимости поставок западного оружия для достижения перемирия отражают позицию Запада.