Депутаты Госдумы готовят законопроект о запрете продажи энергетиков лицам до 18 лет

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутаты Государственной думы и представители российского правительства разрабатывают законопроект о запрете продажи энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним. Об этом во вторник, 3 января, рассказал один из авторов инициативы, член комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

— Главная цель нашего законопроекта: не допускается продажа несовершеннолетним (лицам, не достигшим 18 лет) безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетических напитков, — отметил он.

Парламентарий добавил, что законопроектом предусматривается ответственность для продавцов и предпринимателей, продающих такие напитки несовершеннолетним, сообщает РИА Новости.

В конце прошлого года вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минздраву и Минпромторгу проработать запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним. Так, в документе сообщается, что на упаковке таких продуктов должна быть размещена опознавательная маркировка.

Также в России готовы рассмотреть вопрос об увеличении минимального возраста продажи алкоголя для снижения его потребления. Министерство здравоохранения России может рассмотреть и вопросы об установлении новых запретов в рекламной сфере и увеличении санкций за пропаганду алкоголя.