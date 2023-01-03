Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Депутаты Госдумы готовят законопроект о запрете продажи энергетиков лицам до 18 лет

Араз Салехов
Общество
Депутаты Госдумы готовят законопроект о запрете продажи энергетиков лицам до 18 лет
Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутаты Государственной думы и представители российского правительства разрабатывают законопроект о запрете продажи энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним. Об этом во вторник, 3 января, рассказал один из авторов инициативы, член комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

— Главная цель нашего законопроекта: не допускается продажа несовершеннолетним (лицам, не достигшим 18 лет) безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетических напитков, — отметил он.

Парламентарий добавил, что законопроектом предусматривается ответственность для продавцов и предпринимателей, продающих такие напитки несовершеннолетним, сообщает РИА Новости.

В конце прошлого года вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минздраву и Минпромторгу проработать запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним. Так, в документе сообщается, что на упаковке таких продуктов должна быть размещена опознавательная маркировка.

Также в России готовы рассмотреть вопрос об увеличении минимального возраста продажи алкоголя для снижения его потребления. Министерство здравоохранения России может рассмотреть и вопросы об установлении новых запретов в рекламной сфере и увеличении санкций за пропаганду алкоголя.

Госдума Дети Напитки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте