Тело младенца обнаружили в квартире жилого дома на северо-западе Москвы

Фото: Пресс-служба Госдумы

Москва, улица Твардовского Карта всех событий

Тело ребенка обнаружили в квартире жилого дома на улице Твардовского. Об этом во вторник, 3 января, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, в полицию с заявлением о смерти месячного младенца обратилась его бабушка. Отец и мать в момент инцидента находились в квартире, однако женщина по какой-то причине спешно покинула дом.

Работу правоохранительных органов координирует заместитель Хорошевского межрайонного прокурора Кристина Арсеньева.

Сотрудники столичной прокуратуры устанавливают все обстоятельства произошедшего и принимают процессуальные решения по данному факту, в том числе о возбуждении уголовного дела, сообщает Telegram-канал «Прокуратура Москвы».

В сентябре прошлого года тело недоношенного мальчика нашли в мусорном контейнере в столичном районе Очаково-Матвеевское. По данному факту была организована доследственная проверка.