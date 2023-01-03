Тело младенца обнаружили в квартире жилого дома на северо-западе Москвы
Тело ребенка обнаружили в квартире жилого дома на улице Твардовского. Об этом во вторник, 3 января, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
По данным ведомства, в полицию с заявлением о смерти месячного младенца обратилась его бабушка. Отец и мать в момент инцидента находились в квартире, однако женщина по какой-то причине спешно покинула дом.
Работу правоохранительных органов координирует заместитель Хорошевского межрайонного прокурора Кристина Арсеньева.
Сотрудники столичной прокуратуры устанавливают все обстоятельства произошедшего и принимают процессуальные решения по данному факту, в том числе о возбуждении уголовного дела, сообщает Telegram-канал «Прокуратура Москвы».
В сентябре прошлого года тело недоношенного мальчика нашли в мусорном контейнере в столичном районе Очаково-Матвеевское. По данному факту была организована доследственная проверка.