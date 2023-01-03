Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Тело младенца обнаружили в квартире жилого дома на северо-западе Москвы

Араз Салехов
Происшествия
Тело младенца обнаружили в квартире жилого дома на северо-западе Москвы
Фото: Пресс-служба Госдумы
Москва, улица Твардовского Карта всех событий

Тело ребенка обнаружили в квартире жилого дома на улице Твардовского. Об этом во вторник, 3 января, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, в полицию с заявлением о смерти месячного младенца обратилась его бабушка. Отец и мать в момент инцидента находились в квартире, однако женщина по какой-то причине спешно покинула дом.

Работу правоохранительных органов координирует заместитель Хорошевского межрайонного прокурора Кристина Арсеньева.

Сотрудники столичной прокуратуры устанавливают все обстоятельства произошедшего и принимают процессуальные решения по данному факту, в том числе о возбуждении уголовного дела, сообщает Telegram-канал «Прокуратура Москвы».

В сентябре прошлого года тело недоношенного мальчика нашли в мусорном контейнере в столичном районе Очаково-Матвеевское. По данному факту была организована доследственная проверка.

Москва Прокуратура Северо-Западный административный округ (СЗАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте