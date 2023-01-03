Пригожин отреагировал на удар ВСУ по ПТУ в Макеевке советским плакатом «Не болтай»

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Глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на удар украинской армии по зданию профтехучилища в Макеевке, где погибли российские военные. Об этом во вторник, 3 января, сообщили в пресс-службе компании «Конкорд».

Журналисты спросили у предпринимателя, не рациональнее ли будет отобрать у солдат средства связи во время пребывания на фронте.

— К сожалению, ни на один из этих вопросов я не могу вам дать публичный ответ, так как мой публичный ответ станет поводом для нанесения следующего удара. Для наглядности предлагаю вам повесить в офисе плакат военного времени «Не болтай», — приводится ответ Пригожина в группе «Конкорд» во «ВКонтакте».

Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в результате удара ВСУ по зданию ПТУ, в котором находились российские военные, в Макеевке ДНР погибли 63 солдата. По его словам, две ракеты были сбиты российской ПВО, однако четыре все же достигли цели.

До этого сообщалось, что причиной попадания HIMARS послужило активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов. Как уточняется, точное местоположение российских военных было выявлено с помощью разведывательного комплекса ECHELON.