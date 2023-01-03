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В России выявили 3080 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 3080 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 3080 новых случаев заражения COVID-19. Об этом во вторник, 3 января, сообщается на портале «Стопкоронавирус.рф».

Кроме того, за указанный период официально подтвердили 48 летальных исходов, которые связаны с инфекцией. Также 512 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом.

После прохождения лечения под присмотром врачей за минувшие сутки полностью выздоровели 5482 пациента, отмечается на портале.

Также стало известно, что заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в стране за последнюю неделю на 29,3 процента. Уточняется, что среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы гриппа — 81,3 процента. Из них преобладает вирус гриппа А(H1N1) 2009 — 60,8 процента.

В декабре 2022 года в России увеличилось число заболевших гриппом и ОРВИ. В беседе с «Вечерней Москвой» врач-инфекционист Елена Мескина раскрыла главные ошибки при лечении вируса, которые могут стать причиной серьезных осложнений.

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