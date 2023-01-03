Депутат Гурулев: Если Россия и готовится к новому наступлению, об этом никто не узнает

Фото: Минобороны РФ

Член комитета Государственной думы по обороне Андрей Гурулев во вторник, 3 января, заявил, что информацию о даже готовящемся наступлении России на Украине никто никогда не узнает.

Таким образом парламентарий ответил на слова бывшего командира полка «Азов»* Максима Жорина, который заявил, что россияне готовы к большому наступлению.

— По поводу нашего наступления: если оно и готовится, про это никто никогда не узнает, в том числе ВСУшники, — отметил он.

Депутат назвал основную задачу российских войск — в частности, поиск направления главных ударов по украинской армии, сообщает Telegram-канал URA.ru.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут начать активное наступление на фронте, так как их силы на исходе. По его словам, Россия медленно вытесняет украинские войска. Однако дать точную информацию о начале активных наступлений нашей армии может только оперативный штаб РФ.

Российская военная операция на Украине продолжится до достижения всех поставленных целей. Президент России Владимир Путин заявил, что это «длительный процесс». «Вечерняя Москва» побеседовала с военными экспертами, чтобы узнать наиболее вероятные сценарии развития СВО в 2023 году

* Признан террористической организацией и запрещен в России