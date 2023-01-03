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Синоптики предупредили о ледяном дожде в Москве 3 января

Араз Салехов

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Погода в Москве
Город
Синоптики предупредили о ледяном дожде в Москве 3 января
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В столице в ближайшее время местами ожидаются ледяной дождь и гололед. Об этом во вторник, 3 января, сообщили синоптики.

— В ближайшее время и до конца суток в столице местами ожидаются ледяной дождь, гололед. Просим быть предельно внимательными и аккуратными на улице в непогоду, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» рекомендовали водителям строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

До этого сообщалось, что в столичном регионе ожидается пасмурная погода, будет идти снег с дождем. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 3 — минус 3 градуса.

Помимо этого, в столице и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за обильных осадков и гололедицы. Также в период до 22:00 среды, 4 января, жителей столичного региона призывают сохранять осторожность из-за оледенения дорог.

Руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что первые два дня 2023 года выдались рекордно теплыми, но затем в Москву придут холода. Однако и они продержатся недолго. По его словам, погода будет «дерганой» и переменчивой.

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