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Москвичам рассказали об обновлении стикеров с информацией в автобусах и электробусах

Араз Салехов
Город
Москвичам рассказали об обновлении стикеров с информацией в автобусах и электробусах
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В столице обновили стикеры с информацией в салонах 4,3 тысячи автобусов и электробусов Мосгортранса. Об этом во вторник, 3 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Уже обновили стикеры в 4,3 тысячи автобусов и электробусов — это больше 50 процентов парка. Теперь вся важная информация и инструкции находятся в одном и том же месте и стали нагляднее, — отметил он.

Такая инициатива позволит привести информацию в транспорте к единому стандарту. В Telegram-канале «Дептранс Москвы» уточнили, что количество стикеров в автобусах уменьшилось, однако вся важная информация осталась на месте.

Помимо этого, в городе выпустили новые тематические «Тройки» с изображением зимнего катка на ВДНХ и павильона № 1 «Центральный». Такие «Тройки» можно приобрести, например, в сувенирных магазинах, расположенных на станциях «Маяковская» и «Трубная».

Накануне Ликсутов сообщил, что свыше 110 миллионов пассажиров проехали на электробусах в прошлом году. На данный момент в городе курсируют 1050 электробусов.

Транспорт Максим Ликсутов Москва
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