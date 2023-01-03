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Четыре бесплатных кинопоказа в январе анонсировал Музей Победы

Евгений Белоусов
Город
Четыре бесплатных кинопоказа в январе анонсировал Музей Победы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В январе киноклуб «Поклонка» при столичного Музее Победы проведет четыре некоммерческих показа. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 3 января, сообщили в пресс-службе музея.

Так, 5 января для юных зрителей покажут новый мультфильм «Чинк: Хвостатый детектив». Мультфильм расскажет историю бельчонка Чинка, которому необходимо пройти испытания, найти артефакт и спасти праздник — День города.

Взрослых любителей кино в январе ждут три новые картины. На большом экране покажут драму «Жанна» о непростой жизненной судьбе пятидесятилетней успешной женщины, которую сыграла Ксения Раппопорт.

Также в рамках киноклуба представят триллер «Покерфейс» об азартной игре друзей детства и исторический фильм «Двойная петля» о непростом выборе летчика.

До этого стало известно, что в 2022 году Музей Победы организовал около 30 выставочных проектов. Так, выставка «Обыкновенный нацизм», которая открылась в музее 19 апреля, преследовала цель показать разрушительность идей нацизма и продемонстрировать, что все происходящее является целенаправленной человеконенавистнической политикой.

В экспозицию выставки вошли более 200 подлинных предметов, рассказывающих об истории украинского варианта нацизма — со времени его зарождения до современности.

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