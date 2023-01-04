Заместитель командира полка Бачурин погиб в результате удара ВСУ по Макеевке

Фото: Минобороны РФ

В результате удара украинской армии по Макеевке погиб заместитель командира полка подполковник Бачурин. Об этом сообщил в среду, 4 января, первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

— Сразу после трагедии командованием и офицерами данной воинской части, младшими командирами и военнослужащими других подразделений, были приняты все доступные меры по спасению пострадавших. Оказывалась первая медпомощь, раненые эвакуировались в больницы. К сожалению, в ходе разбора завалов железобетонных конструкций, количество погибших наших товарищей увеличилось до 89. Среди погибших — заместитель командира полка подполковник Бачурин, — рассказал он в Telegram-канале Минобороны.

Генерал добавил, что всем пострадавшим и семьям погибших военных оказывается вся необходимая помощь и поддержка.

До этого в Минобороны сообщили, что в результате удара ВСУ по зданию ПТУ в Макеевке погибли 63 российских солдата. Всего было выпущено шесть ракет. Две ракеты были сбиты российской системой ПВО, но четыре все же достигли цели.

Одной из возможных причин такого инцидента стала высокая сотовая активность российских военнослужащих. Как уточняется, точное местоположение российских военных было выявлено с помощью разведывательного комплекса ECHELON.