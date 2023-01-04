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Минобороны: трагедия в Макеевке произошла из-за использования личным составом мобильников

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны: трагедия в Макеевке произошла из-за использования личным составом мобильников
Фото: depositphotos

Основной причиной гибели военных в Макеевке является использование телефонов, которые смогли запеленговать ВСУ. В настоящее время принимаются меры, чтобы исключить подобное в будущем, виновные будут привлечены к ответственности. Об этом в среду, 4 января, сообщил первый замначальника Главного военно-политического управления ВС России генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

— В настоящее время работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия. Но уже сейчас очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника, — заявил он.

Генерал отметил, что этот фактор позволил украинским военным запеленговать и определить координаты расположения российских военнослужащих для нанесения удара.

— В настоящее время принимаются меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем. По итогам расследования виновных должностных лиц привлекут к ответственности, — сообщил Севрюков в Telegram-канале Минобороны.

Число российских военнослужащих, которые погибли при ударе со стороны украинской армии по Макеевке, увеличилось до 89 человек. Пусковая установка HIMARS, из которой велся огонь, была уничтожена ответным ударом.

В результате удара украинской армии по Макеевке погиб заместитель командира полка подполковник Бачурин.

Украина Спецоперации Смерть Россия Минобороны
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