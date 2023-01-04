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Digi 24: Полиция Румынии возбудила дело из-за изображения российских военных на маскараде

Юлия Курганова
В мире
Digi 24: Полиция Румынии возбудила дело из-за изображения российских военных на маскараде
Фото: shutterstock

Жители коммуны Берзунцы в Румынии на ежегодном маскараде иронично изобразили военных российской армии и военную технику с буквой Z, призывая к насилию. Полиция возбудила уголовное дело. Об этом сообщил телеканал Digi 24.

— Полицейские возбудили уголовное дело, в рамках которого они расследуют тот факт, что во время маскарада в коммуне Берзунцы несколько человек, одетых как российские солдаты, проехали на автомобилях с буквой Z, имитирующих военную технику. Сообщения мужчин в масках подстрекали к насилию, — передали на канале.

Правоохранительные органы начали проверку на основании видео, которые появились в Сети. На видеозаписях заметно, что жители коммуны превратили тракторы и легковые машины в «бомбардировщики» и «БТР» с буквами Z на боку. Организаторы сообщили, что не поддерживают РФ и хотели таким образом привлечь внимание к конфликту на Украине.

Отмечается, что полиции предстоит изучить видео и обстоятельства инцидента, чтобы определить, какие именно обвинения выдвинуть организаторам.

29 декабря румынские пограничники и спасатели завершили поиски шестерых украинских граждан, которые нелегально перешли границу. Двое из них погибли.

Украина Румыния Россия Полиция Уголовные дела
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