Экономист Туатти сообщил, что пользу из конфликта на Украине извлечет только Индия

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В мире останется только одна страна, которая извлечет выгоду из конфликта на Украине. Такое мнение высказал экономист Марк Туатти.

— Индия извлекла пользу от конфликта на Украине, так как Россия теперь продает нефть Индии, чего раньше не было. В Индии ее перерабатывают и перепродают дальше, в частности, в Европу, — сообщил он на телеканале BFM TV.

Также, по его словам, Индия выиграла от «неприятностей, в которые попал Китай, забрав у него часть рынка».

В целом, этот год будет трудным, так как рецессия охватит весь мир, заключил экономист.

Великобритания в этом году столкнется с наиболее сильной рецессией в экономике по сравнению с другими странами G7. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на экономистов. Они отметили, что инфляционный шок, который был вызван пандемией коронавируса и спецоперацией на Украине, будет сохраняться в Британии дольше, чем в других странах.