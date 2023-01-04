Сенатор Рубио заявил, что некомпетентность элит привела США к краю пропасти

Фото: Unsplash

Десятилетия правления некомпетентных американских элит привели к тому, что Соединенные Штаты сейчас находятся «на краю пропасти». Такое мнение высказал сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубио.

Он заявил, что одно остается неизменным в Америке: «истеблишмент больше заинтересован в накоплении власти, чем в улучшении жизни граждан».

— Десятилетия этого упадка и некомпетентности привели США к краю пропасти. Сообщества были опустошены, институты разрушены, вера маргинализирована, а всеобщее благо игнорируется, — написал политик в статье в издании The American Conservative.

По его словам, список уязвимостей Штатов очень длинный. Для спасения государства необходимо выполнить три задачи. Во-первых, сбалансировать экономику. Вторая задача — вернуть в Америку важнейшие отрасли производства. В-третьих, нужно восстановить положение рабочей силы.

— Глобализация и аутсорсинг разрушили единственный надежный путь к стабильной и процветающей жизни, который доступен миллионам американцев. Семьи распадались, сообщества рушились. Смерть и отчаяние заняли их место, — подчеркнул Рубио.

Главным внешнеполитическим вызовом и «самой насущной угрозой» для Америки он назвал КНР.

Соединенные Штаты, КНР и Россия формируют новую многополярность. Такое мнение высказал журналист Сергей Строкань в статье для издания «Коммерсантъ». Он написал, что российская спецоперация на Украине и конфликт вокруг Тайваня привели к перевороту в международной политике.