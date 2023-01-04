Украинские войска выпустили 12 снарядов по Донецку и Ясиноватой

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Вооруженный силы Украины (ВСУ) совершили обстрел городов Донецк и Ясиноватая, выпустив 12 снарядов калибром 122 и 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в среду, 4 января.

Согласно представленным данным, обстрелы были произведены рано утром 4 января. Так, по Кировскому району Донецка украинские войска нанесли удар в 4:00. Всего было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров.

Обстрел Ясиноватой произошел в 4:30. Здесь ВСУ нанесли восемь ракетных ударов, применяя снаряды калибра 122 миллиметра, передает Telegram-канал «online СЦКК ДНР».

До этого сообщалось, что ВСУ нанесли удар по зданию ПТУ в Макеевке Донецкой народной республики, в результате которого погибло 63 российских солдата. Всем родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Позже стало известно, что при обстреле Макеевки погиб заместитель командира полка подполковник Бачурин. После трагедии командованием и офицерами находившейся там воинской части были приняты все доступные меры по спасению пострадавших.