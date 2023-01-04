Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины
Фото: shutterstock

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом в среду, 4 января, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сирены начали работать во всех регионах страны практически одновременно. По данным министерства, воздушная тревога была объявлена в 11:37 по московскому времени, передает РИА Новости.

До этого мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. По его словам, в украинской столице оказались обесточены некоторые объекты теплоснабжения, но водоснабжение осуществлялось в штатном режиме.

В этот же день сразу в двух регионах Украины прогремели взрывы. Как уточняется, инциденты были зафиксированы в Николаевской и Черкасской областях.

Удары по объектам инфраструктуры Украины начали наноситься с 10 октября прошлого года. В этот день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности России. Мероприятие состоялось спустя два дня после взрыва на Крымском мосту.

Украина Спецоперации Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте