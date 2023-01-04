Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины

Фото: shutterstock

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом в среду, 4 января, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сирены начали работать во всех регионах страны практически одновременно. По данным министерства, воздушная тревога была объявлена в 11:37 по московскому времени, передает РИА Новости.

До этого мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. По его словам, в украинской столице оказались обесточены некоторые объекты теплоснабжения, но водоснабжение осуществлялось в штатном режиме.

В этот же день сразу в двух регионах Украины прогремели взрывы. Как уточняется, инциденты были зафиксированы в Николаевской и Черкасской областях.

Удары по объектам инфраструктуры Украины начали наноситься с 10 октября прошлого года. В этот день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности России. Мероприятие состоялось спустя два дня после взрыва на Крымском мосту.