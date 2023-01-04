В России выявили 3328 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
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За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 3328 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 4 января, сообщается на портале «Стопкоронавирус.рф».
Кроме того, за указанный период официально подтвердили 45 летальных исходов, которые связаны с выявленным ранее заболеванием. Также 662 человека были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом.
После прохождения лечения под присмотром врачей за минувшие сутки полностью выздоровели 4942 пациента, отмечается на портале.
До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что порядка 98 процентов выявленных случаев коронавируса в России приходится на штамм «омикрон». По ее словам, заболеваемость в стране продолжает снижаться.
23 декабря прошлого года заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что COVID-19 больше не является непрогнозируемым заболеванием. В настоящее время ковид представляет собой обычную инфекцию, которая не угрожает горожанам.