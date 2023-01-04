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В России выявили 3328 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 3328 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 3328 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 4 января, сообщается на портале «Стопкоронавирус.рф».

Кроме того, за указанный период официально подтвердили 45 летальных исходов, которые связаны с выявленным ранее заболеванием. Также 662 человека были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом.

После прохождения лечения под присмотром врачей за минувшие сутки полностью выздоровели 4942 пациента, отмечается на портале.

В России выявили 3328 новых случаев заражения коронавирусом за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что порядка 98 процентов выявленных случаев коронавируса в России приходится на штамм «омикрон». По ее словам, заболеваемость в стране продолжает снижаться.

23 декабря прошлого года заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что COVID-19 больше не является непрогнозируемым заболеванием. В настоящее время ковид представляет собой обычную инфекцию, которая не угрожает горожанам.

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