В России выявили 3328 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 3328 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 4 января, сообщается на портале «Стопкоронавирус.рф».

Кроме того, за указанный период официально подтвердили 45 летальных исходов, которые связаны с выявленным ранее заболеванием. Также 662 человека были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом.

После прохождения лечения под присмотром врачей за минувшие сутки полностью выздоровели 4942 пациента, отмечается на портале.

Фото: Стопкоронавирус.рф

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что порядка 98 процентов выявленных случаев коронавируса в России приходится на штамм «омикрон». По ее словам, заболеваемость в стране продолжает снижаться.

23 декабря прошлого года заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что COVID-19 больше не является непрогнозируемым заболеванием. В настоящее время ковид представляет собой обычную инфекцию, которая не угрожает горожанам.