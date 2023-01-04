Андрей Бочкарев: Станцию «Текстильщики» БКЛ метро освещают свыше трех тысяч светильников

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москва, Юго-Восточный административный округ, район Текстильщики Карта всех событий

Пассажирскую зону станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии метро (БКЛ) столичного метро освещают порядка 3236 светильников. Об этом в среду, 4 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Архитектурное освещение является ключевым элементом дизайна станции «Текстильщики». Так, на платформенном участке закарнизные светильники установлены на панелях подвесного потолка. Их свет направлен вверх и, отражаясь от второго уровня потолка, падает через проемы на платформу, — сказал он.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что для освещения платформы и вестибюлей применяется отраженный свет. Он более мягкий, чем прямой, что положительно сказывается на комфорте пассажиров.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты завершили оформление архитектурного потолка станции «Нагатинский Затон» БКЛ метро. При ее оформлении использовались металлические «чешуйки», которые позволят сформировать уникальную волнистую поверхность.