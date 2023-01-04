Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Почти 700 операций и 1,5 тысячи консультаций провели врачи из Москвы в ЛНР за две недели

Александр Афонин
Город
Почти 700 операций и 1,5 тысячи консультаций провели врачи из Москвы в ЛНР за две недели
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

За две недели командировки в Луганскую народную республику (ЛНР) столичные врачи провели почти 700 операций и 1,5 тысячи консультаций для пациентов. Об этом в среду, 4 января, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

— Московские врачи делились с коллегами опытом работы, консультировали пациентов, проводили операции. Всего за время командировки столичные специалисты провели 1,5 тысячи консультаций для пациентов и почти 700 операций — экстренных и плановых, — говорится в сообщении.

Помощь в больницах Луганской и Донецкой народных республик осуществляет порядка 200 врачей из 30 учреждений города. Они работают посменно в составе мультидисциплинарных бригад. Всего за время оказания поддержки столичные специалисты провели почти 5,5 тысячи операций и около 15 тысяч консультаций, передает официальный сайт мэра Москвы.

23 декабря сообщалось, что в рамках фестиваля «Горячее сердце» состоялось торжественное подписание соглашений о сотрудничестве между школами искусств из Москвы и Донбасса. Это позволит осуществлять прямое партнерство и более оперативно решать вопросы в сфере образования.

Врачи ЛНР Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте