Почти 700 операций и 1,5 тысячи консультаций провели врачи из Москвы в ЛНР за две недели

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За две недели командировки в Луганскую народную республику (ЛНР) столичные врачи провели почти 700 операций и 1,5 тысячи консультаций для пациентов. Об этом в среду, 4 января, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

— Московские врачи делились с коллегами опытом работы, консультировали пациентов, проводили операции. Всего за время командировки столичные специалисты провели 1,5 тысячи консультаций для пациентов и почти 700 операций — экстренных и плановых, — говорится в сообщении.

Помощь в больницах Луганской и Донецкой народных республик осуществляет порядка 200 врачей из 30 учреждений города. Они работают посменно в составе мультидисциплинарных бригад. Всего за время оказания поддержки столичные специалисты провели почти 5,5 тысячи операций и около 15 тысяч консультаций, передает официальный сайт мэра Москвы.

23 декабря сообщалось, что в рамках фестиваля «Горячее сердце» состоялось торжественное подписание соглашений о сотрудничестве между школами искусств из Москвы и Донбасса. Это позволит осуществлять прямое партнерство и более оперативно решать вопросы в сфере образования.