Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва, Тверская улица, 14 Карта всех событий

Выставка «Фокстрот vs СССР» открылась в Музее Николая Островского. Об этом в среду, 4 января, рассказала сотрудник Государственного музея — культурного центра «Интеграция» имени Н. А. Островского Юлия Тарасенко.

— Сложно точно сказать, кто привез фокстрот в СССР. Скорее всего, это был хореограф, музыкант и поэт Валентин Парнах — важнейшая личность для нашей культуры. С фокстротом он познакомился во время путешествия по Европе. Валентину Яковлевичу захотелось познакомить советских людей с новым стилем музыки и танца, — рассказала она.

В экспозицию, кроме пластинок и ярких костюмов, в которых танцевали фокстрот, вошли эскизы декораций к кинокомедии «Сердца и доллары», снятой Николаем Петровым в 1924 году. Над созданием атмосферы охваченной фокстротом Москвы в этом фильме работал художник Владимир Егоров.

В числе картин того времени, в которых также встречается фокстрот, — «Третья Мещанская» Абрама Роома, «Поцелуй Мэри Пикфорд» Сергея Комарова, «Ревность» Артуро Рипштейна и «Круг» Самуэля Маоза. Сцены из этих фильмов вошли в экспозицию, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно об открытии в начале 2023 года в ГМИИ выставки о французском и итальянском искусстве. Уточняется, что одна из выставок получит название «Италия XVII–XVIII веков. Эпоха барокко», она расположится в 17-м зале. Там гости смогут увидеть все шесть произведений Бернардо Беллотто.

Помимо этого, на Кузнецком мосту в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» 26 декабря стартовала выставка дизайнерских елей. Всего на выставке представлено 15 дизайнерских деревьев.