Пушилин отметил героизм спасавших сослуживцев в Макеевке солдат

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Попавшие под украинский обстрел в Макеевке российские солдаты проявили настоящий героизм, спасая своих товарищей из-под завалов. Такое заявление сделал в среду, 4 января, временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

— Исходя из той информации, что у меня есть, могу с уверенностью сказать, что проявлений мужества и настоящего геройства у ребят из данного полка было множество, — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Пушилина, солдаты продолжили расчищать завалы даже после прибытия МЧС, постоянно рискуя вновь попасть под удар противника.

Число российских военнослужащих, которые погибли при ударе по Макеевке со стороны украинской армии, увеличилось до 89 человек. Пусковая установка HIMARS, из которой велся огонь, была уничтожена ответным ударом.

Позднее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что среди погибших при ударе ВСУ были жители его региона.

Позже стало известно, что при обстреле Макеевки погиб заместитель командира полка подполковник Бачурин. После трагедии командованием и офицерами находившейся там воинской части были приняты все доступные меры по спасению пострадавших.