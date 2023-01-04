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Латвийская полиция сообщила о вызове в посольство России из-за посылки

Евгений Белоусов
В мире
Латвийская полиция сообщила о вызове в посольство России из-за посылки
Фото: Pexels

Сотрудников латвийской полиции вызвали в посольство России в Риге из-за подозрительной посылки с неизвестным веществом. Об этом в среду, 4 января, в эфире Латвийского радио сообщила представитель ведомства Симона Гравите.

— Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и других оперативных служб, выполняется проверка, — рассказала она.

По словам Гравите, вызов в латвийскую полицию поступил в 14:54 по московскому времени. Также звонок поступил в государственную пожарно-спасательную службу.

По сообщению РИА Новости, само российское посольство в Риге пока не дало каких-либо комментариев о данном инциденте.

В конце декабря прошлого года Министерство иностранных дел Литвы объявило одного из сотрудников российского посольства в Вильнюсе персоной нон грата 1 декабря. Сотруднику диппредставительства предстояло в течение пяти дней покинуть территорию республики.

Кроме того, МИД Болгарии вызвал посла России в Софии Элеонору Митрофанову для разговора по поводу объявленного в федеральный розыск журналиста Христо Грозева. Ведомство также планирует обсудить с ней вопрос изучения болгарского языка в новых регионах РФ.

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