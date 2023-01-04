Пять человек погибли при обстреле ВСУ Васильевки в Запорожской области

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Пять человек погибли при обстреле украинской армией города Васильевка в Запорожской области. Об этом в среду, 4 января, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий.

— Цинизм киевского режима в очередной раз не знает границ: разрушенный жилой сектор, пострадавшие мирные жители города, спасатели, вытаскивающие людей из-под завалов. Это их цели и их методы войны, — заявил он.

По словам Балицкого, еще 15 жителей города получили ранения разной степени тяжести при украинском обстреле. Среди них оказались четыре сотрудника МЧС, один из которых сейчас находится в тяжелом положении, написал Балицкий в своем Telegram-канале.

До этого сообщалось, что ВСУ нанесли удар по зданию ПТУ в Макеевке Донецкой народной республики, в результате чего погибло 89 российских солдат. Всем родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Позже стало известно, что при обстреле Макеевки погиб заместитель командира полка подполковник Бачурин. После трагедии командованием и офицерами находившейся там воинской части были приняты все доступные меры по спасению пострадавших.