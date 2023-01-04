«Украинцы не простят»: Профессор Вольф из США назвал главный страх Зеленского

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский боится ненависти своего же народа, которая может вспыхнуть в любой момент. Такое мнение в среду, 4 января, высказал американский экономист Ричард Вольф.

— Чего боится Зеленский: украинцы никогда не простят его самого за военные действия, — написал он у себя в Twitter.

Вольф подчеркнул, что во время ведения боевых действий очень быстро и незаметно может происходить трансформация из героя в злодея. Подобный итог может ждать и украинского лидера, чего он и страшится.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря прошедшего 2022 года посетил Конгресс США. Зачем украинскому лидеру нужен этот визит, о чем он просил власти Соединенных Штатов и какие последствия возможны по его возвращении на Украину — в материале «Вечерней Москвы».

Политолог Юрий Светов рассказал «ВМ», чего добивается НАТО, продолжая поставки оружия Украине. По его мнению, победа Украины в конфликте необходима США и НАТО только для ослабления России. Эксперт считает, что заявления генсека альянса о необходимости поставок западного оружия для достижения перемирия отражают позицию Запада.