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Если Германия не предоставит Украине новые танки, она может столкнуться с боевыми действиями на своей территории. Такое заявление сделал в среду, 4 января, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

— Если господин Шольц (канцлер ФРГ Олаф Шольц — прим. «ВМ») хочет, чтобы немцы воевали под Берлином и под Штутгартом на немецких танках с россиянами, то он может и дальше продолжать эту игру, проводить социологические исследования там, нужно нам давать танки или не нужно, — заявил он.

По словам Данилова, другие страны осознают якобы существующую угрозы, а потому «на 150 процентов» выкладываются, поставляя Киеву вооружение, передают «Известия».

Экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что США попытались оправдаться перед украинцами после поражения армии, направив украинским солдатам ЗРК Patriot. По словам Макгрегора, американская политика является полнейшим безумием, так как у ВСУ не было шансов на успех с самого начала.

В США высказали мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский в ходе визита в Вашингтон не смог договориться с Байденом о поставках более мощного наступательного оружия. Аналитики отметили, что позиции президентов Украины и США в этом вопросе значительно отличаются. «Вечерняя Москва» разбиралась, продолжит ли Америка поставки оружия для украинской армии и не опасаются ли в США эскалации конфликта из-за этого.