Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Глава СНБО Украины пригрозил Шольцу боевыми действиями в Германии

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Глава СНБО Украины пригрозил Шольцу боевыми действиями в Германии
Фото: flickr/worldeconomicforum

Если Германия не предоставит Украине новые танки, она может столкнуться с боевыми действиями на своей территории. Такое заявление сделал в среду, 4 января, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

— Если господин Шольц (канцлер ФРГ Олаф Шольц — прим. «ВМ») хочет, чтобы немцы воевали под Берлином и под Штутгартом на немецких танках с россиянами, то он может и дальше продолжать эту игру, проводить социологические исследования там, нужно нам давать танки или не нужно, — заявил он.

По словам Данилова, другие страны осознают якобы существующую угрозы, а потому «на 150 процентов» выкладываются, поставляя Киеву вооружение, передают «Известия».

Экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что США попытались оправдаться перед украинцами после поражения армии, направив украинским солдатам ЗРК Patriot. По словам Макгрегора, американская политика является полнейшим безумием, так как у ВСУ не было шансов на успех с самого начала.

В США высказали мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский в ходе визита в Вашингтон не смог договориться с Байденом о поставках более мощного наступательного оружия. Аналитики отметили, что позиции президентов Украины и США в этом вопросе значительно отличаются. «Вечерняя Москва» разбиралась, продолжит ли Америка поставки оружия для украинской армии и не опасаются ли в США эскалации конфликта из-за этого.

Украина Оружие Германия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте