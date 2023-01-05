СК РФ расследует факт обстрела украинскими силами города Васильевка

Фото: СК РФ

Следственный комитет России зафиксирует и расследует факт обстрела города Васильевки на территории Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 4 января.

В сообщении сказано, что накануне появилась информация о погибших и пострадавших среди гражданского населения в результате обстрела вышеуказанного населенного пункта, пишет ТАСС.

По информации, представленной временно исполняющим обязанности губернатора региона Евгения Балицкого, 5 человек погибли и еще 15 пострадали в результате обстрела ВСУ этого города, среди раненых четверо сотрудников МЧС.

До этого сообщалось, что ВСУ нанесли удар по зданию ПТУ в Макеевке Донецкой народной республики, в результате чего погибло 89 российских солдат. Всем родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.