Эрдоган провел телефонные переговоры с Путиным

Фото: Администрация президента РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным в четверг, 5 января. Об этом сообщили в канцелярии турецкого главы.

Уточняется, что в ходе переговоров политики обсудили кризис в Сирии, ситуацию на Украине и отношения между турецкой и российской сторонами, передает РИА Новости.

До этого обозреватели в статье для газеты «Коммерсантъ» выразили мнение, что западные и восточные государства оказались зависимы от турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. В материале сказано, что президента Турции по итогам 2022 года можно назвать самым успешным политиком в мире, так как в течение всего года он выполнял функцию посредника между российской и украинской сторонами и получал от этого выгоду.

31 декабря 2022 года турецкое правительство после встречи министров обороны Турции, Сирии и России в Москве дало согласие на вывод своих войск с сирийской территории. Об этом сообщила сирийская газета Al-Watan со ссылкой на источники в Дамаске.