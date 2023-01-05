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Британский полковник допустил возможность войны между Россией и НАТО в 2023 году

Полина Долганова
В мире
Британский полковник допустил возможность войны между Россией и НАТО в 2023 году
Фото: flickr.com/nato

НАТО может стать участников боевых действий на Украине в 2023 году. Такое мнение выразил экс-полковник армии Великобритании Хэмиш де Бреттон-Гордон в интервью для издания The Telegraph.

По его словам, он «молится», чтобы холодная война не перешла в «горячую» стадию.

— Я встревожен теми, кто, похоже, считает, что вероятность того, что НАТО вмешается в конфликт на Украине в 2023 году, практически равна нулю, — добавил полковник.

Он уточнил, что НАТО хочет как можно быстрее завершить конфликт на Украине за счет поставок оружия для ВСУ, а также показать России, где именно находятся красные линии военного блока.

До этого читатели агентства Bloomberg высказали свое мнение относительно статьи профессора Нила Фергюсона, который заявил о желании США подтолкнуть мир к началу третьей мировой войны. По мнению пользователей, действия России на Украине разоблачили мирового поджигателя войны — США.

На стороне ВСУ воюют тысячи наемников из более чем десяти стран мира. Часто они являются гражданами государств — членов НАТО. Между тем военный блок всячески отрицает свое присутствие на территории Украины. О роли натовских наемников в украинском конфликте «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Андрей Кошкин.

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