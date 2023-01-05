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Нагатинский мост в Москве оборудуют средствами транспортной безопасности

Александр Афонин
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Нагатинский мост в Москве оборудуют средствами транспортной безопасности
Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва
Москва, Нагатинский мост Карта всех событий

Специалисты оборудуют столичный Нагатинский мост инженерно-техническими средствами, которые позволят обеспечить транспортную безопасность. Об этом в четверг, 5 января, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

В процессе работ сооружение оснастят системами видеонаблюдения, сигнализации, оповещения, передачи информации, а также комплексом технических средств. Помимо этого, оборудование снарядят устройствами защиты от непогоды и специальными кронштейнами.

Для обеспечения видеозаписи будут установлены IP-камеры. Они расположатся на всей дистанции моста, а также в пространстве под ним. Для лучшей функциональности там же появятся ТВ-камеры, серверы, сетевые видеорегистраторы и кабельные линии связи, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты завершили оформление архитектурного потолка станции «Нагатинский Затон» БКЛ метро. Площадь декоративных конструкций составит 115 квадратных метров.

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