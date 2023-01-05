Минобороны: ВС России уничтожили более 55 человек батальона имени Шейха Мансура в ДНР

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Российские военнослужащие уничтожили более 55 бойцов так называемого батальона имени Шейха Мансура в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в четверг, 5 января.

— В районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики в результате сосредоточенного удара уничтожено более 55 экстремистов так называемого батальона имени Шейха Мансура, а также шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники, — говорится в сообщении.

Помимо этого, в районе населенных пунктов Водяное и Очеретино ДНР были уничтожены РСЗО «Град» и две пусковые установки «Ольха». А под Красным Лиманом российские войска поразили два склада с боеприпасами для украинской артиллерии, отметили в Telegram-канале «Минобороны России».

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин рассказал «ВМ», что украинские военные не смогут начать активное наступление на линии соприкосновения, так как их силы на исходе. По словам специалиста, Россия медленно вытесняет Вооруженные силы Украины.