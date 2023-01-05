Авиация России нанесла массированный удар по позициям ВСУ на Сватовском направлении

Фото: Минобороны РФ

Российская авиация нанесла массированный удар по позициям личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сватовском направлении спецоперации. Об этом в четверг, 5 января, сообщил командир роты боевых машин поддержки танков «Терминатор» Западной группировки войск.

— На данном направлении идут активные бои, противник всячески пытается прорвать оборону. Сегодня авиация нанесла массированный удар (по позициям ВСУ — прим. «ВМ»), — сказал он.

Военнослужащий добавил, что украинские войска на данном направлении применяют несколько тактик ведения боя. В частности, речь идет об проведении артиллерийских ударов, а также попытках проникновения малыми диверсионно-разведывательными группами на подконтрольную России территорию, передает РИА Новости.

25 декабря офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что командование украинских военных сил перебросило дополнительное подкрепление в район города Сватово из-за крупных потерь в личном составе. По его словам, подобная мера носит вынужденный характер.