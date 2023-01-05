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В парламенте Крыма назвали бредом требования Украины вернуть квартиры на полуострове

Александр Афонин
В мире
В парламенте Крыма назвали бредом требования Украины вернуть квартиры на полуострове
Фото: depositphotos

Требования Украины вернуть «украденные квартиры и дома в Крыму», а также «выдать авторов спецоперации» являются «бредом обкурившихся наркоманов». Об этом заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в четверг, 5 января.

С подобным требованием ранее выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, без выполнения данных условий конфликт не будет завершен.

— Только обкурившиеся наркоманы могут нести такой бред. Нам остается только соболезновать украинцам, так как ими правят откровенные преступники, которые идут по пути уничтожения Украины, — сказал Гемпель.

Глава комитета добавил, что текущий год подведет черту существования Украины как государства, передает РИА Новости.

Капитан I ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «ВМ», каковы шансы Украины на вторжение в Крым. По его словам, украинские политики регулярно говорят о намерении захватить полуостров, в связи с чем продолжающиеся заявления не вызывают удивления.

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