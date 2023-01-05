WP: США могут включить 50 БМП Bradley в новый пакет военной поддержки Украины

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Соединенные Штаты могут включить в новый пакет военной поддержки Украины порядка 50 боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Об этом в четверг, 5 января, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По информации издания, Белый дом может официально объявить об очередном пакете помощи для Украины в пятницу, 6 января, передает ТАСС.

Накануне президент США Джо Байден сообщил, что администрация Белого дома рассматривает возможность поставок украинским властям американских БМП Bradley. Об этом было заявлено в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

В этот же день президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал ему отправить на Украину бронеавтомобили AMX-10RC. Передачей таких машин французский лидер надеется усилить военную мощь армии Украины.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что слова западных политиков о помощи поставок оружия в достижении мира на Украине на самом деле подразумевают совершенно другую цель. Как считает эксперт, победа Киева в конфликте необходима США и НАТО только для ослабления России.