«Это уже становится смешным»: Мельнику посоветовали бежать после поражения ВСУ

Фото: Youtube / Jung & Naiv

Пользователи Twitter прокомментировали новый пост заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника и посоветовали ему готовиться покинуть страну после поражения украинской армии в спецоперации.

Причиной для подобных советов послужила одна из последних публикаций замминистра. В ней он заявил, что Киев якобы одерживает победу во всех дипломатических сражениях, а Москва в скором времени потерпит поражение. Свой пост он сопроводил фотографией с пробежки в спортивном костюме.

— Вы давно доказали, что далеко не выдающаяся личность, при этом поддерживающая взгляды Бандеры. Вам не удастся распространить свою фашистскую идеологию по всему миру. Вам следует купить себе кроссовки для бега, потому что скоро они вам понадобятся, как и всей вашей банде, — написал один из пользователей.

Многие комментаторы отметили, что сопроводительная фотография в данном контексте выглядит комично. По их словам, вместо решения важных вопросов Мельник выбирает пробежку. Некоторые пользователи предположили, что таким образом замминистра готовится покинуть страну, передает РИА Новости.

До этого читатели польского издания Gazeta.pl отреагировали на критику со стороны премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого касательно празднования на Украине дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. Его слова назвали «смехотворными», а также «порекомендовали воздержаться от критики» украинской стороны.