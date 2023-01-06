В Пентагоне не видят признаков подготовки наступления РФ на Украину из Белоруссии

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Американские военные не видят признаков подготовки России к наступлению на Украину с территории Белоруссии. С таким заявлением в четверг, 5 января, выступил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Он отметил, что признаков намерений Москвы использовать Белоруссию как «новый фронт» в настоящее время нет. Представитель американского военного ведомства заверил, что американские военные продолжают «очень пристально» отслеживать ситуацию. Тем же, по информации Райдера, занята украинская сторона, пишет ТАСС.

Накануне заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин пояснил, что основная задача совместной российско-белорусской группировки войск заключается в том, чтобы при необходимости дать отпор потенциальному противнику в случае вторжения на территорию Белоруссии.

Помимо этого, дипломат посчитал некорректными заявления о том, что данная группировка может быть задействована в ходе специальной военной операции России на Украине.