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Байден похвалил работу ЗРК Patriot, еще не переданных Украине

Егор Провоторов
В мире
Байден похвалил работу ЗРК Patriot, еще не переданных Украине
Фото: whitehouse

Американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot хорошо показали себя на Украине, их эффективность уже ощутима. Такое заявление в четверг, 5 января, сделал президент Соединенных Штатов Джо Байден.

В ходе встречи с представителями своего кабинета американский лидер высоко оценил помощь, которую Вооруженным силам Украины (ВСУ) оказали системы Patriot. Байден отметил, что уже «даже русские начинают это осознавать».

При этом в контексте данного заявления стоит учитывать тот нюанс, что по официальной информации на Украину еще не доставили батарею ЗРК Patriot. Президент США даже не заметил, что допустил ошибку и не стал поправлять себя, пишет РИА Новости.

В ходе этого же выступления Байден заявил, что боевые действия на территории Украины находятся на критически важном этапе, западные страны должны делать все возможное, чтобы оказать поддержку Киеву.

По итогам переговоров между Вашингтоном и Берлином в Белом доме сообщили, что в очередном пакете военной поддержки США планируют передать Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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