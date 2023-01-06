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Мирошник предсказал обвинения со стороны Киева в нарушении Россией режима перемирия

Егор Провоторов
В мире
Мирошник предсказал обвинения со стороны Киева в нарушении Россией режима перемирия
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Украинская сторона попытается обвинить российскую в нарушении режима прекращения огня, заявил в среду, 5 января, бывший посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник. Киев, по его словам, начнет объявлять воздушную тревогу без оснований и устраивать другие провокации.

— К примеру, завтра с 07:00 их сирены воздушной тревоги будет перманентно гудеть без каких бы то ни было оснований. Что будут выкрикивать их «подоляки» вы, уверен, догадываетесь, — заявил Мирошник в интервью ТАСС.

Накануне президент России Владимир Путин поручил российскому министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киев не воспринимает всерьез предложение о временном рождественском перемирии в зоне специальной военной операции на рождественские праздники.

Врио глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы будут отвечать Украине на случаи нарушения рождественского перемирия.

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