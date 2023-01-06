Почти 3,5 тысячи случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За прошедшие сутки в России зафиксировали 3439 новых случаев коронавируса. Об этом в пятницу, 6 января, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

Кроме того, за указанный период был подтвержден 41 летальный исход, который связан с выявленным заболеванием. Также 673 человека были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным COVID-19.

После прохождения лечения под присмотром врачей за минувшие сутки полностью выздоровели 4685 пациентов, отмечается на портале.

Фото: Стопкоронавирус.рф

В России 98 процентов подтвержденных случаев коронавируса приходится на штамм «омикрон», другие варианты COVID-19 не имеют развития. О симптомах болезни и о том, как отличить «омикрон» от классического гриппа, — в материале «Вечерней Москвы».

Грипп отличается от нынешнего варианта «омикрона» и его подвидов BA.4, BA.5 тем, что на ранних этапах респираторного заболевания у человека начинается интоксикация.