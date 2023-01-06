Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Почти 3,5 тысячи случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Почти 3,5 тысячи случаев COVID-19 выявили в России за сутки
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За прошедшие сутки в России зафиксировали 3439 новых случаев коронавируса. Об этом в пятницу, 6 января, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

Кроме того, за указанный период был подтвержден 41 летальный исход, который связан с выявленным заболеванием. Также 673 человека были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным COVID-19.

После прохождения лечения под присмотром врачей за минувшие сутки полностью выздоровели 4685 пациентов, отмечается на портале.

Почти 3,5 тысячи случаев COVID-19 выявили в России за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

В России 98 процентов подтвержденных случаев коронавируса приходится на штамм «омикрон», другие варианты COVID-19 не имеют развития. О симптомах болезни и о том, как отличить «омикрон» от классического гриппа, — в материале «Вечерней Москвы».

Грипп отличается от нынешнего варианта «омикрона» и его подвидов BA.4, BA.5 тем, что на ранних этапах респираторного заболевания у человека начинается интоксикация.

Здоровье Статистика Россия Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте