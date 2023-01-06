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В администрации Эрдогана спрогнозировали обострение ситуации на Украине

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В администрации Эрдогана спрогнозировали обострение ситуации на Украине
Фото: Минобороны РФ

Ситуация на Украине может усугубиться в течение ближайших месяцев. Об этом заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын в пятницу, 6 января.

Он добавил, что Анкара продолжит прилагать максимум усилий, чтобы переговорный процесс между Москвой и Киевом возобновился.

— От прекращения огня до обмена заключенными, от поставок зерна до ядерной безопасности, Турция продолжит интенсивные усилия, чтобы открыть дорогу к переговорам, — написал Калын в Twitter.

5 января президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в рамках которых они обсудили строительство АЭС «Аккую», создание газового хаба в Турции и другие темы.

Так, в процессе диалога лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине. Эрдоган выразил готовность Турции стать посредником в политическом урегулировании конфликта.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что Украина не обладает самостоятельностью, а значит, решение о переговорах не в ее компетенции. В то же время президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, сам осознает необходимость мирного решения конфликта, считает специалист.

Украина Россия Турция Переговоры
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