ВСУ вошли в список 15 сильнейших армий мира по версии Global Firepower

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Украина вошла в список сильнейших армий мира по версии журнала Global Firepower. Об этом стало известно в пятницу, 6 января.

Так, ВСУ заняли 15-е место, обогнав Польшу, Израиль и Австралию. В прошлом году армия Украины располагалась на 22-й строчке рейтинга.

По мнению авторов рейтинга, это связано с финансовой и военной помощью Запада. Первые три строчки в списке по-прежнему заняли США, Россия и Китай соответственно.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин рассказал «Вечерней Москве», что Вооруженные силы Украины не смогут начать активное наступление на фронте, так как их силы на исходе.

По его мнению, Россия медленно вытесняет украинские войска. Однако дать точную информацию о начале активных наступлений нашей армии может только оперативный штаб РФ.

28 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 2023 год станет решающим в конфликте с Россией. По его словам, в данный момент для украинской армии напряжена обстановка в районах Артемовска и Кременной.