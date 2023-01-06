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В США заявили о готовности Польши захватить часть Украины

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В США заявили о готовности Польши захватить часть Украины
Фото: Unsplash

Польша готова захватить часть территорий Украины. Об этом заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в пятницу, 6 января.

— Они хотят вернуть контроль над потерянными землями, — сказал он.

По мнению Макгрегора, больше половины членов НАТО не поддержит Польшу в этом вопросе, передает RT.

Cтарший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов заявил, что Польша готовится стать самой сильной армией в ЕС и нанести удар по России, используя территорию Украины.

Аналитик отметил, что Польша будет увеличивать свой контингент на Украине. Там появятся мощные польские частные военные компании, добавил он.

На стороне ВСУ воюют тысячи наемников из более чем десяти стран мира. Часто они являются гражданами государств — членов НАТО.

Между тем альянс отрицает свое присутствие на Украине. О роли натовских наемников в украинском конфликте «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Андрей Кошкин.

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