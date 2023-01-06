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Приметы и советы

Одноклассники помогают пользователям в поиске потерянного питомца в новогодние праздники

Павел Гриднев
Общество
Одноклассники помогают пользователям в поиске потерянного питомца в новогодние праздники

Одноклассники запустили проект для поиска домашних животных. С 29 декабря по 15 января пользователи соцсети могут получить до пяти тысяч рублей на продвижение объявления о пропаже питомца через рекламный кабинет социальной сети.

Многие домашние животные тяжело переживают новогодние праздники. В большей степени стресс вызывают фейерверки и салюты. Поэтому в это время риск потерять собаку или кошку возрастает.

В случае потери любимца, ​​необходимо направить в службу поддержки ОК ссылку на пост с объявлением о пропаже. Модератор проверит рекламное объявление, после чего пользователю начислят до пяти тысяч рублей в рекламном кабинете. Эти деньги можно потратить на запуск продвижения объявления для поиска питомца.

Всем владельцам домашних животных следует заранее подготовиться к шумным праздникам. Для этого Одноклассники вместе с фондом «РЭЙ» подготовили карточки с рекомендациями. В них можно найти ключевые правила, которых стоит придерживаться, чтобы избежать пропажи животного, а также узнать, как помочь питомцу пережить стресс.

Одноклассники регулярно поддерживают социальные активности. Недавно ОК расширила список природных территорий на интерактивной карте, которую впервые запустила в 2021 году. Карта станет для миллионов людей настоящим туристическим справочником и подскажет направления для посещения в зимние праздники.

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