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Пентагон: военные Украины могут звонить западным специалистам для ремонта техники

Юлия Курганова
В мире
Пентагон: военные Украины могут звонить западным специалистам для ремонта техники
Фото: defense.gov

Украинским военнослужащим не нужно вывозить неисправную технику, которая была получена из-за границы, для ремонта — они могут связаться с западными специалистами, чтобы получать пошаговую инструкцию. Об этом в пятницу, 6 января, сообщила заместитель помощника министра обороны США Лаура Купер.

Она отметила, что в контексте поддержки ВСУ для Америки основным приоритетом является ПВО.

— Мы и наши союзники продолжим стремиться укреплять ПВО Украины. Артиллерия, дальнобойная артиллерия — сюда относится наша система HIMARS, — заявила американская чиновница на брифинге.

Также Купер сообщила о дистанционном обслуживании военной техники, поставляемой ВСУ. Она заявила, что украинские военные могут в любое время позвонить западным специалистам для консультаций.

— Украинские служащие, управляющие техникой США, если они нуждаются в помощи в ремонте, то им не нужно вывозить оборудование, чтобы западный производитель помог им. Они могут просто позвонить и получить консультацию, и опытные эксперты пошагово пройдут с ними процедуру ремонта, — цитирует ее РИА Новости.

Вооруженные силы Украины смогут интегрировать зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow в системы советского образца. Об этом сообщила 6 января Лаура Купер. Она отметила, что в ведомстве посчитали своевременным именно сейчас передать Украине БМП.

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