Диетолог Мойсенко назвала самый полезный сок

Фото: shutterstock

Укрепить иммунитет, повысить уровень гемоглобина в крови и ощутить прилив сил поможет гранатовый сок. Об этом сообщила диетолог Римма Мойсенко.

Она пояснила, что это происходит за счет большого количества витаминов и антиоксидантов в составе этого напитка.

— Гранатовый сок всегда считался самым полезным соком. Он содержит большое количество антиоксидантов и антоцианов — активных веществ, поддерживающих иммунный ответ. Также он улучшает работу кишечника, где вырабатывается 80 процентов клеток, необходимых для иммунного ответа. У человека прибавляется сил, он ощущает прилив энергии, — рассказала медик.

Диетолог добавила, что этот напиток помогает в лечении железодефицитной анемии, одним из симптомов которой бывает слабость.

Чтобы получить максимум пользы от гранатового, лучше всего приготовить его самостоятельно, порекомендовала Мойсенко.

— Лучше делать сок самим и разводить его водой. Если выпить его в течение 30 минут после приготовления, то можно получить почти двукратную пользу. Практически во все соки, которые приготовлены промышленным путем, добавляют сахар. В составе гранатового сока должен быть только сок и небольшой процент воды, но в продаже такие напитки встречаются очень редко, — предупредила специалист в интервью радио Sputnik.

Диетологи перечислили фрукты, которые нужно употреблять зимой для поддержания здоровья.